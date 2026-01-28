２８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、サワ（円井わん）が、初めて男性と２人きりで食事をすることに。食事相手の庄田（濱正悟）も、実は女性と２人きりの食事は初めてだと告白するも、ネットでは「本当？」といぶかる声が一部で上がった。この日の「ばけばけ」では、白鳥倶楽部で勉強をしていたサワを庄田が昼食に誘う。庄田はサワだけではなく、門脇ら他の仲間も誘うが、弁当を持ってきているなどの理由