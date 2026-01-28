ジーユーは、「名探偵コナン」とのコラボレーションを4月3日より販売する。幅広い世代に人気の「名探偵コナン」とのコラボレーションでは、“物語の鍵を握る3つのKEY”をテーマに、​重要人物や印象的なセリフ、物語に欠かせないモチーフを落とし込んだコレクションを展開する。。👓 予告 👓​​幅広い世代に人気の「名探偵コナン」とのコラボレーション✨​​“物語の鍵を握る3つの