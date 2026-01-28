火事があった住宅(岡山・笠岡市) 28日朝、岡山県笠岡市で住宅が全焼し、焼け跡から性別不明の1人が遺体で見つかりました。 警察によりますと、28日午前5時20分ごろ、笠岡市神島外浦の住宅から火が出ていると近くの住民から119番通報がありました。 消防が約2時間後に火を消し止めましたが、木造平屋建ての住宅1軒が全焼し、焼け跡から性別不明の1人が遺体で見つかりました。 この家には83歳の無職・古川勝治さんが