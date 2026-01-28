29日〜30日頃にかけて、本州付近は強い冬型の気圧配置となり、北陸上空約5500メートルにはマイナス36度以下の大雪目安の強烈寒気が流れ込むでしょう。先日の最長寒波の影響が残る中、JPCZが顕在化して積雪が再び急増、平地でも警報級の大雪となる所がありそうです。27日に一旦昇温した後に、新たな降雪となる為、積雪の多い所では、雪崩や落雪リスクが急激に高まるでしょう。ピークが月末の金曜日に重なることもあり、交通障害には