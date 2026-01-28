28日朝、三重県鳥羽市で住宅4棟が燃える火事があり、火元の住宅で性別の分からない1人の遺体が見つかりました。消防や警察によりますと、午前7時すぎ、鳥羽市安楽島町の住宅で「住宅から黒煙があがっている」と119番通報が相次ぎました。消防隊などが駆け付け、火の勢いは1時間半ほどで収まりましたが、火元の木造平屋建て住宅を含む2棟が全焼したほか、付近の住宅と倉庫にも延焼し、あわせて4棟が焼けました。火元の住宅