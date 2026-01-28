◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝１月２８日、栗東トレセン充実ぶりを感じさせる走りだった。ロードフォアエース（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）は栗東・坂路を単走。最後までしっかりと芯が入った力強い脚取りで、５２秒３―１２秒６で駆け抜けた。友道調教師は「前走より調教の動きもいいと思いました。素軽くなりましたね」と手応えを深めた。計１