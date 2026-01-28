巨人の大勢投手が２８日、宮崎で行われる１軍合同自主トレ初日からブルペンで投球。パドレスのダルビッシュ有投手が３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に備え２月１４日に宮崎市で始まる侍ジャパンの事前合宿で“臨時アドバイザー”を務めることが判明。「本当に前回大会も心強い存在の方だったので、いろんなことを聞いていろんなことを吸収して本番に臨めたらな、って思っています」と語った。ブルペン