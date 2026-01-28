２８日前引けの日経平均株価は前営業日比３０３円５７銭安の５万３０２９円９７銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億７８６万株、売買代金概算は３兆４２４６億円。値上がり銘柄数は１６３、対して値下がり銘柄数は１４００、変わらずは３７銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場はリスク回避目的の売りが優勢となり、日経平均株価は反落した。一時５００円を超える下げをみせたが、前引けにかけ下げ渋り結局