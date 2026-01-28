巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が２８日、宮崎で行われる１軍合同自主トレに参加。初日を終え「結構緊張しました」と初々しさをのぞかせた。初日からブルペン入り。捕手を務めた主将・岸田行倫捕手を相手に立ち投げで約２０球を投じた。投球後には球種について会話を交わしたという。先輩たちがブルペン入りした際は、後ろから熱視線を送る場面も。「みなさんすごかった。なんか、不思議な感じでし