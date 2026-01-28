前日のドル安に調整、豪ドルはCPIが強く出て振幅＝東京為替前場概況 28日午前の市場は前日のドル安に対する調整が入る展開となった。ドル円は153円台まで一時回復し、153.07円を付けた。前日の市場では154円台後半から152円10銭まで売りが出る展開。NY夕方に、直近のドル安進行についてトランプ大統領が「ドルの価値は素晴らしい」とドル安進行を問題視しない姿勢を示したことで、進んでいたドル売り分を解消。ドル円に関して