【新興国通貨】ドル人民元は6.94台、直近安値割り込みドル安元高強まる=中国人民元 ドル人民元は6.9458元までドル安元高となった。前日は6.95台での推移が続き、6.9550割れも、6.9540台までの動きにとどまっていたが、今朝は朝から6.95割れで始まり、その後下値トライの動き。 対円では前日の円高に21円94銭を付けた後、少し戻す動き。 CNYJPY 22.005USDCNY6.9458