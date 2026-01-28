27日夕方、諏訪市で発生した山火事は28日午前9時すぎに鎮火しました。この火事によるけが人はいませんでした。27日午後5時まえ諏訪市四賀で「家の裏の土手が燃えている」と近くに住む人から通報がありました。火はその後、山にまで燃え広がりましたがおよそ2時間半後に鎮圧状態となり、28日午前9時すぎに鎮火しました。この火事によるけが人はいませんでした。諏訪地域には1月15日から林野火災が発生しやすい気象条件になった際に