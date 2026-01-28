ボクシングの元世界４階級制覇王者・井上尚弥が、レアな夫婦ショットを披露した。自身のインスタグラムを更新し、「２０２６年１月２７日。今日は、愛する妻・恵美の誕生日。恵美がこの世界に生まれてきてくれた奇跡と、こうして新しい歳を迎えられることに、心から感謝する日です」と妻の誕生日を祝福。「恵美と共に歩む人生は、本当に幸せで、何気ない毎日さえも、かけがえのない宝物です。これからもお互いに支え合い、笑