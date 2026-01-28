来月8日に投開票日を迎える衆議院議員選挙の期日前投票が28日、山形県内各地で始まり、山形市の投票所ではさっそく有権者が一票を投じました。期日前投票は、山形県内全市町村の庁舎や公民館などで28日から行われています。山形市にある山形市役所では朝から有権者が訪れ、一票を投じました。60代「たまたま市役所に用事があって、期日前投票ができるようだったので利用させてもらいました。これからの生活が楽になればいいのかな