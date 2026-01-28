楽天からＦＡで巨人入りした則本昂大投手が２８日、宮崎での１軍合同自主トレ初日からブルペン入り。「よかったと思います」と感触を確かめた。一番乗りでブルペンに足を踏み入れると、まずはブルペンキャッチャーを立たせて投球。その後、膝立ちの岸田相手にボールを投じた。途中、捕手の後ろに楽天時代に同僚だった田中将が立ち、投球を見学する場面も見られた。則本は「今日は気温がよかったので。できるだけブルペンに入ろ