■これまでのあらすじ自分の娘たちをリングガールにしたい姉に振り回されている理人。しかし、新婦の瀬奈を不安にさせていることに気づき覚悟を決める。姉と話し合う理人だったが、姉は彼女を「親もいない常識のない女」と侮辱。怒りを抑えられなくなった理人は姉を結婚式に呼ばないと言い放ちー…。あの理人ー…弟が私に逆らうなんて…信じられない！！今までそんなことはなかったのに！嫁になる女に操られているに違いありません