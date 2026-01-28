女優の高畑充希（34）と俳優の岡田将生（36）が28日、それぞれのインスタグラムを更新し、連名で第1子誕生を発表した。2人はストーリーズで「無事家族が増えました」と投稿。「生まれてきたこの世界を気に入ってもらえるよう、心を尽くしたいと思います！」とつづった。続けて「昨年はたくさんのお心遣い、ありがとうございました！」と周囲のサポートに感謝した。2人は24年6月に配信されたダブル主演ドラマ「1122いいふ