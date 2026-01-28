【週刊少年サンデー 2026年9号】 1月28日 発売 価格：380円 「週刊少年サンデー 2026年9号」Amazonの書影より 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2026年9号」を本日1月28日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。 今週は、コミックス第31巻発売を記念して、熊之股鍵次氏の「魔王城でおやすみ」が表紙＆巻頭