偽造されたマイナンバーカードを使って銀行口座を開設したなどとして、警視庁は２８日、男４人を偽造有印公文書行使や詐欺などの容疑で逮捕したと発表した。職業不詳の男（５２）（東京都豊島区）らは架空の人物名義で作った１６８枚の偽造マイナカードを使って１６８の銀行口座を開設し、４３７枚のクレジットカードの発行も受けていたという。同庁は、ブランド品の購入や消費者金融からの借り入れなどで計６億円分を不正に得