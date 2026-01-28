【武装転生 美少女と合体したおっさん伝説になる】 1月28日12時より連載開始 竹書房は、マンガ「武装転生 美少女と合体したおっさん伝説になる」（著者：吉舎和幸氏）の連載をWEBコミックサイト「竹コミ！」で1月28日12時より開始する。 本作は、機械の身体に転生したおっさんが美少女と合体して世界を救うロボアクション。ロボ、美少女、合体、そして熱血という“男の子が大好きなもの”が詰