27日に公示された衆議院選挙。28日から期日前投票が始まりました。投票所には早速1票を投じる人の姿がありました。新潟市中央区役所では午前8時半から期日前投票と不在者投票が始まりました。開場と同時に有権者が訪れ小選挙区と比例代表にそれぞれ1票を投じていました。期日前投票は投票日前日の2月7日まで行われます。もし入場券が届いていなくても、投票所の受付で本人確認ができれば投票できるということです。また今回の選挙