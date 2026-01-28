関東の鉄道事業者11社局の路線を対象とした、クレジットカード等のタッチ決済による「後払い乗車サービス」の相互利用がいよいよ始まります。各社局間の相互直通運転にも対応し、使い慣れたクレジットカード1枚で、複数の鉄道路線をシームレスに乗り継いで移動できるようになります。【参考】関東の鉄道11社局、クレカなどの「タッチ決済」で相互利用可能に 2026年春以降の開始目指す（※2025年10月掲載）https://tetsudo-ch.com/1