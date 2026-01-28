1月27日（現地時間26日、日付は以下同）。NBAインサイダーのマーク・スタイン氏は、2月6日のトレード・デッドラインに向けて、有料制会員サイト“The Stein Line”を配信した。 そこには、27日終了時点でイースタン・カンファレンス4位にいるニューヨーク・ニックス（27勝18敗）が、ポートランド・トレイルブレイザーズのドリュー・ホリデー獲得に興味を示し