警察官になりすまして高齢者からキャッシュカードをだまし取り、現金を引き出して盗んだとして、長野市生まれの住居不定、無職の男（28）が逮捕されました。 警察によりますと、男は氏名不詳者らと共謀のうえ、キャッシュカードを盗もうと考え、2025年３月４日、氏名不詳者が岡山市に住む女性（89）方に電話をかけ、「あなたの口座から現金が不正に引き出されている」「被害回復のために警察官にキャッシュカー