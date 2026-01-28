29日頃「冬型の気圧配置が強まる」見込み 気象庁によりますと、今月29⽇（木）から30⽇（金）は、⽇本付近は冬型の気圧配置が強まる見込みだということです。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？28日（水）～2月1日（日）中国・四国地方の雪雨シミュレーション 29⽇から30⽇は、強い寒気が南下するため北⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側を中⼼に