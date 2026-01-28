2030年度をめどに、化学メーカーの旭化成などは水島コンビナートにおけるプラスチックなどの原料エチレンの生産を停止すると発表しました。 旭化成など3社は2030年度をめどに、水島コンビナートにおけるエチレンの製造を停止し、大阪府高石市に製造設備を集約すると発表しました。エチレン製造は石油化学産業の川上に位置し、生活用品や自動車など様々な製品に使用されています。 製造の停止後は大阪か