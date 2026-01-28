気象庁によりますと、日本付近はあす（２９日）から３０日にかけて強い冬型の気圧配置となり、上空には強い寒気が流れ込む見込みです。このため、関東甲信地方では、雪や雨の降る所があるでしょう。 28日～1日の関東甲信地方の雪雨シミュレーション ▶2８日（水）～2月1日（日）雪雨シミュレーション ２８日（水） 気象庁によりますと、関東甲信地方は、晴れや曇りで、長野県や関東地方北部では