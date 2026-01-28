昼は弁護士、夜は法で裁けぬ悪を討つヒーロー――二つの顔を持つ男マット・マードックの苦闘を描く『デアデビル：ボーン・アゲイン』。そのシーズン2が3月25日（水）よりDisney+（ディズニープラス）で独占配信されることが決定した。併せて解禁された初の予告編と場面写真は、これまでのヒーロー作品の概念を根底から覆すほど、ダークでバイオレントな熱量に満ちている。