世界中で愛され、日本のワインブームの火付け役となった伝説的人気漫画『神の雫』（作・亜樹直 画・オキモト・シュウ／講談社）。その実写ドラマ版として世界を熱狂させた『神の雫/Drops of God』が、さらなる進化を遂げて帰ってきた。この度、山下智久がスタントなしで挑む「静寂の深海」 本編映像が解禁となった。