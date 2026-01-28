ワールドグループのライフスタイルイノベーションが展開するライフスタイルブランド「one’sterrace（ワンズテラス）」は1月28日より、「OSAMU GOODS（オサムグッズ）」を集めた店頭イベントを、全国のワンズテラス店舗にて開催します。■エコバッグやタオルハンカチなど約150点のグッズが大集結「オサムグッズ」は、1976年より販売している、イギリスの童歌「マザーグース」をモチーフに展開するシリーズ。アメリカンレトロなデザ