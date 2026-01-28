英ITVの人気歴史ドラマシリーズ『ダウントン・アビー』のロバート・クローリー役や、界中で愛されるロングセラー児童小説を実写化した映画シリーズ『パディントン』のブラウンさん役で知られるヒュー・ボネヴィル。彼は、自身の代表的な2役への復帰を否定し、「ほかの俳優を起用することもできると思います」と語った。