野球日本代表「侍ジャパン」は1月26日、2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の30選手のうち、29選手を発表した。会見に臨んだ井端弘和監督（50）は、残る1枠については後日発表とし、最後の1人をあえて残す形となった。この判断に、ファンの間では早くもさまざまな議論が広がっている。 【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣