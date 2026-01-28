宝島社は1月13日、『好きにすなおに生きてみる。マイメロな生き方』（1,650円）を発売しました。■楽天ブックス限定特典に3種のしおりも同書は、昨年50周年を迎えたサンリオのキャラクター「マイメロディ」の生き方を提案するメッセージブックです。自分の“好き”の気持ちに素直になるためのヒントを掲載した一冊となっています。また、しおり（ランダム3種）が楽天ブックス限定の特典として用意されています。■書誌概要書誌名：