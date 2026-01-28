きのう公示された衆議院議員選挙の期日前投票所が、きょうから各地に開設されています。山形市の投票所ではさっそく、訪れた有権者が一票を投じていました。 【写真を見る】衆議院選挙期日前投票はじまる1番目に投票する人がやることがあるって知ってます？（山形） 「衆議院議員総選挙2月8日の期日前投票を開始します」 山形市役所では、きょう午前8時半に期日前投票所が開設されました。最初に訪れた人は、投票箱の中に何