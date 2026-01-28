ワシントン・ウィザーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2026年1月28日（水）開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 115 - 111 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのワシントン・ウィザーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。