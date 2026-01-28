昨夜、新庄市で住宅1棟が全焼する火災がありました。現在この家に住む60代の男性と連絡が取れておらず、警察が行方を探しています。 【写真を見る】火災で60代男性と連絡取れず男性の住宅は全焼（山形・新庄市） 警察によりますと、きのう午後10時40分ごろ、新庄市五日町の住宅から炎が上がっているのを近所の人が見つけ、110番通報しました。 火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、木造総2階建ての住宅1棟が全焼しま