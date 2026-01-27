日本唯一のミステリー海外ドラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルの2月のラインナップをご紹介。いよいよ待望のシーズン6が独占日本初放送となる『アストリッドとラファエル文書係の事件録』をはじめとした、「女性探偵特集」がこの月からスタート。フランスとイタリアの絶景＆ミステリーが楽しめる特集なども実施される。