ABEMA（アベマ）は2月11日より、オリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム」の新シリーズとなる「ラブパワーキングダム2」の無料放送を開始します。■スタジオMCに菊池風磨が新たに就任同シリーズは、“モテ”を自認し、恋愛強者とされる16人の男女がハイクラスな駆け引きを行い、「No.1モテ男＆モテ女」を決定する恋愛リアリティーショーです。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わか