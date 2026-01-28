「BCNランキング」2026年1月12日〜18日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA55Z870N（TVS REGZA）2位AQUOS 4K4T-C43HN2（シャープ）3位REGZA55Z875R（TVS REGZA）4位BRAVIA 5K-55XR50（ソニー）5位REGZA43M550R（TVS REGZA）6位REGZA43Z670R（TVS REGZA）7位REGZA55M550L（TVS REGZA）8位AQUOS 4K4T-C50GL1（シャープ）9位