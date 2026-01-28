&TEAM（エンティーム）のInstagramにて、カウボーイルックのEJ（ウィジュ）のオフショットが公開され、「カッコよすぎる」と話題を集めている。 【写真】ウッディそっくり!? &TEAM EJのカウボーイルック①②【写真】ENHYPENジェイ、Baby DONT Cryイヒョンとのショット【動画】EXOとのコラボダンス ■&TEAM EJが長い脚を曲げて階段でウッディポーズ EJはMCを務める韓国の音楽番組