乃木坂46梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』より、封入特典ポストカード第3弾の絵柄が公開となった。 ■少しだけ眠そうな表情を見せる梅澤美波 今回解禁されたのは、ミラノのホテルにある屋上プールで撮影したカット。プールサイドのソファを見つけ、ごろんと寝そべる梅ちゃん。ちょうど午後の穏やかな時間だったこともあり、少しだけ眠そうな表情が新鮮だ。