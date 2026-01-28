【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAの新曲「Cold Night」が、1月28日にCDリリースされた。 ■HANA「Cold Night」はレコードサイズ仕様 「Cold Night」は、TVアニメ『メダリスト』第2期オープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。1月24日のアニメ第2期初回放送に合わせて先行配信リリースされ、多くの感動と勇気づけられた声が上がっていた。 ジャケット写真解禁時から話題になっていた『