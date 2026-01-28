【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子が「スギ薬局」50周年のアンバサダーに就任。新TVCMが、2月2日より順次全国で放映開始される。 ■CMソングは、なにわ男子の新曲「スキスギ」 スギ薬局の経営理念の一文にもある“笑顔を増やします”という想いと、明るく前向きに人々を笑顔にするなにわ男子の姿勢が重なり、今回の起用が決定。 新TVCMでは「ありがとう、スギでいてくれて。」というメッセージを