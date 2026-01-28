ジャフコグループ [東証Ｐ] が1月28日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期連結比50.4％減の60.3億円に大きく落ち込んだ。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期連結比48.2％減の27.7億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の50.8％→15.7％に急低下した。 株探ニュース