28日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝152円84銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円89銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円37銭前後と20銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース