指定薬物を使用した疑いでカープの選手羽月隆太郎容疑者が逮捕されたことを受け、球団やファンに衝撃が走りました。羽月容疑者は先月16日ごろ、いわゆる「ゾンビたばこ」を使用した疑いできのう逮捕されました。調べに対し、容疑を否認しています。広島の街の人は…■カープファン「え、そうなん？ほんとですか。知らんかった。めっちゃショック」「小さいころから（試合を）結構観に行っててとっても残念ですね。今年