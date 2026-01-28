広島市が市民参加型のフルマラソン大会の開催に向けた検討を始めることが分かりました。関係者によると、フルマラソン大会は、国内外への平和の発信や広島の魅力のPRなどのため企画されました。来年度中に有識者による検討委員会を開き、大会の規模やコース、拠点会場などの「基本計画」を策定する予定です。これに向け、市は、関連の費用を新年度の当初予算に盛り込む方針です。再来年度以降に大会の運営マニュアルなどを策