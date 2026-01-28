女性アイドルグループ「アイドリング!!!」の元メンバーで女優、タレントの倉田瑠夏（29）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。妊娠を発表した。「応援してくださっている皆様へ」とし、「私事ではありますが、この度、新しい命を授かりました」と報告。「無事に安定期を迎えることができましたので皆様にご報告させていただきます」とした。出産は夏ごろを予定しているといい、「初めてのことでドキドキですがたくさんの