生活家電などを手がける電響社（大阪市）は、「マクセル」ブランドから、ワイヤレス充電器「Air Voltage（エアボルテージ） WP-PD31BK」を2026年1月28日に発売。スタンドにもなるリングを装備「Qi2 25W」規格に準拠。最大25ワット出力の急速充電に対応し、iPhone 17なら約30分で50％まで充電が可能だ。マグネットでスマートフォンに吸着し、適正な位置に固定される。角度を調整すればスタンドにもなるリングを備える。スマートフォ