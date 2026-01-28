阪神新加入のダウリ・モレッタ投手（29）が28日、兵庫県西宮市の球団施設で入団会見を行った。27日に来日したばかりの助っ人は、日本でやってみたいことについて問われると「ナルト（NARUTO）が好きなので、そのモニュメントに行ってみたい」と目を輝かせた。自己最速159キロを誇り、通常とは逆方向に曲がる予測不能なスライダーが武器の右腕。「契約したときから皆さんに応援していただいていると思うので、これからも引き